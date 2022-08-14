شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعرب عن تضامنها الكامل مع مصر إثر فاجعة حريق كنيسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع مصر، إثر فاجعة حريق كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة..

الإمارات تعرب عن تضامنها الكامل مع مصر إثر فاجعة حريق كنيسة

وفي بيان لوزراة الخارجية والتعاون الدولي، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، عبر الدولة عن تضامنها مع مصر.



وقدمت دولة الإمارات تعازيها الصادقة ومواساتها لمصر، في ضحايا احتراق الكنيسة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

كما تقدمت إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، بالتعازي والمواساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



ولقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 45، الأحد، في حريق مروّع التهم كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة، وأكد خلال الاتصال قيام مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

كشفت السلطات المصرية، الأحد، عن سبب حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر.

وتبين بالفحص تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث محافظة الجيزة في مصر، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدات التكيف التي ساهمت في اشتعال النيران، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.



وكان حريق قد اندلع، الأحد، في كنيسة "أبو سيفين" في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها. وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.



وأضاف: "وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المؤسسات المعنية في بلاده للتعامل مع حريق كنيسة المنيرة في الجيزة.

وطالب الرئيس المصري "كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".



ولقي شخص مصرعه وأصيب 51، الأحد، في حريق مروّع التهم كنيسة بمحافظة الجيزة المصرية.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين بمطار إمبابة بالجيزة حتى الآن في إحصائية أولية.

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 45، الأحد، في حريق مروّع التهم كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة المصرية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين بمطار إمبابة بالجيزة حتى الآن في إحصائية أولية.



وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.