برسالة رومانسية.. زوج دنيا بطمة يعتذر منها: 'انتظرك بفارغ الصبر' (صورة)

وقال في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي".

وأضاف: "أقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها".



وتابع: "فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى".

وختم والد الفنانة حلا الترك: "أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك".