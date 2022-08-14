العامري وبارزاني على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اربيل
بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني التطورات السياسية في اربيل.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح، ان "العامري بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل التطورات السياسية ومستجدات الازمة الراهنة".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الى اربيل لمناقشة الوضع السياسي مع القوى الكردية.