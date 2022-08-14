العامري وبارزاني على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اربيل

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني التطورات السياسية في اربيل.

