مقتل واصابة 3 أشخاص بحوادث مختلفة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باصابة شخص نتيجة مشاجرة بين شخصين تطورت الى استحدام الاسلحة البيضاء في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استحدام الاسلحة البيضاء والقامات ضمن مدينة الصدر اسفرت عن اصابة احدهم"، لافتا الى ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت طرفي المشاجرة".

وفي سياق اخر، ذكر المصدر ان "شخصا مسلحا اقتحم منزل ضمن منطقة بغداد الجديدة وفتح نيران سلاحه داخل الدار ما اسفر عن مقتل رجل وامرأة".

واضاف انه "بحسب المعلومات الواردة فان القاتل شخص معرف لدى المجنى عليهم وتم تشكيل فريق عمل للقبض عليه".