لمناقشة الوضع السياسي.. العامري يصل اربيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اربيل

وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، الى اربيل لمناقشة الوضع السياسي مع القوى الكردية.



وقال مراسل الخليج 365 ان "العامري وصل الى اربيل في أقليم كردستان لمناقشة الوضع السياسي مع القوى الكردية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي لـ الخليج 365، ان "زيارات العامري إلى القوى الكردية والسنية تهدف لأمور عديدة أبرزها: تقوية الاواصر بين المكونات والقوى السياسية بصورة عامة، وايجاد حل للانسداد السياسي والذي يعتبر البيت الكردي جزءً اساسياً منه، بالإضافة الى التشاور فيما يخص تشكيل الحكومة وترتيب امروها".

ويتمثل الهدف الرابع، بحسب الفتلاوي، "بايجاد حوارات حقيقية وجادة مع الكتل السياسية لاسيما مع التيار الصدري الذي خرج عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمحاولة الخروج من هذا الانسداد السياسي الذي استمر لمدة قرابة السنة".