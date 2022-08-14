مفاوضات حاسمة بين رابيو ومانشستر يونايتد

ويتفاوض يونايتد منذ أسبوع مع والدة الفرنسي أدريان رابيو، نجم يوفنتوس، لنقله إلى "أولد ترافورد"، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق بشأن الراتب.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يريد مانشستر يونايتد الضغط من أجل التعاقد مع أدريان رابيو، حيث سيعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات مع والدته".



وأضاف رومانو: "جميع الأطراف المعنية في الصفقة واثقة الآن من انتقال رابيو إلى مانشستر يونايتد".

اختتم خبير الانتقالات: "يوفنتوس اتفق بالفعل مع مانشستر يونايتد على الصفقة، وينتظر الحصول على مقابل يتراوح بين 17-18 مليون يورو".