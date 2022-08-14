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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الأحد، مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذين تم نقلهم لمستشفيي العجوزة وإمبابة.

وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر تزور مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية فور وقوع الحادث بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت صرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، إضافة إلى تقديم أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف ٥٠ ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

وكان حريق قد اندلع، الأحد، في كنيسة "أبوسيفين" في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وفاة 35 شخصًا وإصابة 45، وفق لمصادر أمنية لوكالة رويترز.



وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها. وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف "وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.



استيقظ المصريون، الأحد، على نبأ احتراق كنيسة إمبابة في محافظة الجيزة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من الحادث المروّع، وهرعت 30 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بعد فترة من اندلاع النيران التي أتت على محتويات كنيسة إمبابة بأكملها من السيطرة على النيران.

بدأت القصة بماس كهربائي أحدث شررا في وحدات التكيف المركزية للكنيسة وسرعان ما انتشرت النيران إلى الكنيسة كلها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: "تبلغ للأجهزة الأمنية في نحو الساعة 9 صباح اليوم الأحد 14 أغسطس/ آب بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وأضافت: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في الإصابات والوفيات ويجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

تبين بالفحص المبدئي تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث محافظة الجيزة في مصر، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدات التكيف التي ساهمت في اشتعال النيران، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك، وفقا لبيان رسمي.

سيارة الإطفاء أمام كنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 45 مصابا، في الحريق المروع الذي التهم كنيسة إمبابة، وفقا لمصدرين أمنيين لوكالة رويترز.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في مصر، بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجار التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حصر حالات الوفاة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مؤكدا توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.