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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استيقظ المصريون، الأحد، على نبأ احتراق كنيسة إمبابة في محافظة الجيزة.

التفاصيل الكاملة حول حادث حريق كنيسة إمبابة بمصر

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من الحادث المروّع، وهرعت 30 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.



وتمكن رجال الحماية المدنية بعد فترة من اندلاع النيران التي أتت على محتويات كنيسة إمبابة بأكملها من السيطرة على النيران.

بدأت القصة بماس كهربائي أحدث شررا في وحدات التكيف المركزية للكنيسة وسرعان ما انتشرت النيران إلى الكنيسة كلها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: "تبلغ للأجهزة الأمنية في نحو الساعة 9 صباح اليوم الأحد 14 أغسطس/ آب بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وأضافت: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في الإصابات والوفيات ويجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتبين بالفحص المبدئي تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث محافظة الجيزة في مصر، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدات التكيف التي ساهمت في اشتعال النيران، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك، وفقا لبيان رسمي.



لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 45 مصابا، في الحريق المروع الذي التهم كنيسة إمبابة، وفقا لمصدرين أمنيين لوكالة رويترز.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في مصر، بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجار التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حصر حالات الوفاة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مؤكدا توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المؤسسات المعنية في بلاده للتعامل مع حريق كنيسة المنيرة في الجيزة.

وطالب الرئيس المصري "كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".



ولقي شخص مصرعه وأصيب 51، الأحد، في حريق مروّع التهم كنيسة بمحافظة الجيزة المصرية.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين بمطار إمبابة بالجيزة حتى الآن في إحصائية أولية.

وكانت وزارة الصحة المصرية كشفت، الأحد، عن عدد ضحايا الحريق الذي التهم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في مصر، بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل، الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجار التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مؤكدا توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.



ونوه إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.