شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، فيديو لحظة أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، وهم:

الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.

الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمى.

السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.

الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.

الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.

الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.

الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.

الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.

اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.

الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.

وعقب أداء اليمين الدستوري، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.