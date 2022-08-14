شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يتقدم بواجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأشاد المجلس بتحرك الدولة السريع في متابعة هذا الحادث الجلل وخاصة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث.

وأكد المجلس أن توجيهات الرئيس السيسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والنكبات ، ويؤكد أن المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة.

وتقدم المجلس بخالص التعازي للاخوة المسيحيين فى هذا الحادث الأليم ويدعو بالرحمة للضحايا الأبرياء ، والصبر والسلوان لأهاليهم.