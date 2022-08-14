شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعزي قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.

وقال في بيان منذ قليل :تابعت كما تابع الشعب المصرى بكل الأسى تطورات الحريق المرير الذى ألم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، وإذ أتقدم بالأصالة عن نفسى وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنًا وشعبًا.