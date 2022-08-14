شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعزي قداسة البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم مجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في حادث اندلاع حريق بكنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، وهم يتعبدون في بيت من بيوت الله.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مجلس النواب المصرى يتقدم بخالص العزاء للشعب المصرى وأسر المتوفين، في وفاة الضحايا الأبرياء، داعين إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين.