شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بحى المنيرة بإمبابة داعيا الله أن يتغمدهم برحمته.
وقدم النائب تيسير مطر باسمه وأسم جميع قيادات واعضاء الحزب خالص العزاء لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.
وأشاد النائب تيسير مطر باهتمام الرئيس السيسي رئيس الجمهورية البالغ بالحادث وإصدار توجيهات لأجهزة الدولة بسرعة رعاية المصابين وأسر المتوفين وتقديم العزاء للبابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الأرثوذكسية.