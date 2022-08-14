القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بحى المنيرة بإمبابة داعيا الله أن يتغمدهم برحمته.

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية