شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يعزى البابا تواضروس والإخوة الأقباط في ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بخالص التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة داعيا الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ودعا الجندى للمصابين في هذا الحادث بالشفاء العاجل في أقرب وقت، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية تحركت في أسرع وقت لإخماد الحريق وإنقاذ المصابين كما أن جميع مؤسسات الدولة قدمت الدعم الكامل للمصابين ونقلتهم على الفور للمستشفيات حتى يتلقوا العلاج.

ودعا عضو مجلس الشيوخ وزارة الصحة لرفع حالة الاستعداد في المستشفيات لاستيعاب المصابين والتعامل مع إصاباتهم وتوجيه كل أشكال الدعم للتعامل مع أثار الحادث الأليم.

وكان حريق كبير شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة بعض المصلين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.