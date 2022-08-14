شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطالب الوزراء الجدد بإعلاء مصلحة الوطن أولًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة. وشدد الرئيس، على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية صباح اليوم بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.