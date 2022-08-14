توجهوا للمركز التكنولوجي.. رسالة لأصحاب ملفات التصالح على مخالفات البناء في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر حي البساتين في محافظة القاهرة رسالة لأصحاب ملفات التصالح على مخالفات البناء بشأن استكمال الأوراق والخطوات للحصول على النماذج المختلفة الخاصة بالتصالح.

وقال الحي، في رسالته: تعلن رئاسة حي البساتين أنه على المواطنين سرعة التقدم للمركز التكنولوجي لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للانتهاء من طلبات التصالح المقدمة واستلام النماذج المعدة وذلك برئاسة حي البساتين.

وعلى الراغبين في التوجه إلى المركز التكنولوجي لحي البساتين التوجه إلى مقر المركز في العنوان التالي: (4/7 عمارات الشركة السعودية - المعادي الجديدة).

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء بسرعة إزالة معوقات إنهاء فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين وفقا للقانون.