انطلاق مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج في جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

تنظم جامعة سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج"مودة"، في القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

من جهته قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج إن البرنامج التدريبي ينظم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف نشر الوعى بين الشباب المقبلين على الزواج من أجل بناء حياة أسرية سليمة، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تستمر على مدار يومين.