صور.. جامعة الإسكندرية تحدد أهداف خطتها الاستراتيجية 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، ورشة عمل لصياغة أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022-2027، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد.

وقال رئيس الجامعة، إن الخطة الإستراتيجية للجامعة تعد ترجمة لتوجه الجامعة نحو الإدارة الحديثة المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى للريادة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار قنصوه، إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بتطوير العملية التعليمية من خلال التشريعات الداعمة والقوانين الناجزة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأضاف أن ورشة العمل تهدف لصياغة الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية لتتطابق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تسعى القيادة السياسية لتنفيذها في المستقبل القريب.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء ووكلاء الكليات خلال الورشة بضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية.

تضمنت الورشة عرض ما جرى إنجازه على أرض الواقع في كل محور من محاور الخطة الإستراتيجية، وتحليل الوضع الراهن، وعمل جلسات نقاشية لمشاركة كافة القطاعات المجتمع الجامعي للخروج بخطة استراتيجية تتماشى مع احتياجات ومتطلبات ورؤية مصر 2030.