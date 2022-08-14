مصرع عجوز وحفيدها تحت عجلات سيارة ملاكي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقيت سيدة عجوز وحفيدها مصرعهما، اليوم الأحد، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة بجوار كوبري الرمل بمركز نجع حمادي في قنا وفرت هاربة.

كانت البداية بتلقي اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بدهس سيارة ملاكي مسرعة لسيدة عجوز وحفيدها بجوار كوبري الرمل بمركز نجع حمادي، ما أدى إلى مصرعهما، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "شكرية.أ.أ"، تبلغ من العمر 70 عاما، مقيمة بحاجر الجبل بهو، و"آدم.ع.ع"، يبلغ من العمر 4 أعوام، مقيم بعزبة السلام بقرية هو، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة وفرت هاربة بجوار كمين الرمل بنجع حمادي، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسيارة.