ارتفاع البلطي وانخفاض السبيط.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو سمك البلطي، وفي المقابل انخفض سعر كيلو البوري، في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 28 و32 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفيليه بين 30 و160 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 95 جنيهًا و200 جنيه، بانخفاض 25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، يتراوح بين 30 و70جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 60 و140 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البوري بين 70 و90 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات.