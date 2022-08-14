التعليم العالي تحسم الجدل بشأن منع الاختلاط في الجامعات العام القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات العام الدراسي القادم.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وإنها مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أية قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وأهاب المتحدث الرسمي للوزارة بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.

كما ناشد المتحدث الرسمي مطالعة كافة أخبار وتطورات وقرارات منظومة التعليم العالي من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة، وهي:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)