مرفق الكهرباء يعلن خطة ترشيد الاستهلاك بالمصالح الحكومية -7 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تواصل الأجهزة والمصالح الحكومية أعمال المتابعة لتنفيذ الإجراءات العاجلة التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب، إضافة إلى مراجعة مستوى الإنارة في الشوارع الرئيسية والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء.

وأطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة لترشيد استهلاك الكهرباء؛ بهدف تقديم نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل يومي.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 7 نصائح يجب أن يقوم باتباعها العاملون بالمصالح والقطاعات الحكومية؛ لترشيد استهلاك الطاقة، وهي كالتالي:

النصيحة الأولى: استبدل اللمبات الليد الموفرة للطاقة باللمبات العادية.

النصيحة الثانية: إغلاق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف؛ سواء بارد أو ساخن.

النصيحة الثالثة: إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

النصيحة الرابعة: إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.

النصيحة الخامسة: استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

النصيحة السادسة: عند مغادرة المكتب من خلال القيام بفصل الأجهزة؛ مثل الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الأخرى.

النصيحة السابعة: فصل الإنارة والتكييف والأحمال الأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.