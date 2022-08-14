صور.. حملات الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شنت أجهزة الإدارة المحلية، بالتعاون مع أجهزة الأمن، وقطاع حماية الأراضى، بالإدارات الزراعية على مستوى محافظة الفيوم، حملات مكثفة على كافة مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجة الـ20.

وذكر الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، أن حملات إزالة التعديات شملت مراكز سنورس، وطامية وأطسا، وأبشواى، وهى عن مبان وأسوار جرى بناؤها على الأراضى الزراعية.

من جانبه حذر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، من التهاون فى التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على الإبلاغ الفوري عن أي حالة تعد على مستوى المحافظة.