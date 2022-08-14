سريلانكا تسمح لسفينة بحث صينية بالرسو بأحد موانئها رغم مخاوف الهند

13 أغسطس , 2022
كولومبو: سمحت سريلانكا لسفينة بحث صينية بالرسو في أحد موانئها رغم مخاوف الهند الأمنية.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن السفينة (يوان وانج 5) كان من المقرر أن تصل إلى ميناء في هامبانتوتا على الساحل الجنوبي لسريلانكا في 11 آب/ أغسطس، لكن من المقرر الآن أن تصل يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان أن عمل السفينة سيقتصر على تخزين إمدادات ولن تجري أي أبحاث علمية في مياه سريلانكا الإقليمية.
وأعربت الحكومة الهندية عن مخاوفها من احتمال تجسس السفينة على منشآتها العسكرية، نظرا لقرب سريلانكا من البر الرئيسي الهندي.
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