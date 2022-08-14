الهند تقول إن الولايات المتحدة أثارت القلق بشأن شحنة نفط روسية معالجة

واشنطن: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن شركة هندية أخفت منشأ شحنة نفط روسية وقامت بمعالجتها وشحن بعض منتجاتها إلى نيويورك، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي الهندي.

وتم إخطار الهند بالقضية من قبل وزارة الخزانة الأميركية، حسبما قال مايكل باترا، نائب المحافظ المسؤول عن السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، اليوم السبت في بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا الشرقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باترا: سأعطي مثالاً على مدى اضطراب العالم. أنتم تعرفون أن هناك عقوبات ضد الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي. وقد أبلغتنا وزارة الخزانة الأميركية بذلك.

ولم يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء بشأن الشحنة.

وأوضح باترا أن سفينة هندية التقت بناقلة روسية في البحر ونقلت النفط وأبحرت إلى ميناء في ولاية جوجارات الهندية حيث تمت معالجة الشحنة إلى منتج يستخدم في صنع البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. وأضاف: تم إعادة الإنتاج المكرر إلى تلك السفينة وأبحرت دون وجهة. وفي منتصف البحر تلقت وجهة لذلك أعادت رسم مسارها ، متجهة إلى نيويورك.

وأصبحت الهند والصين مستهلكتين للنفط الخام الروسي حيث تجنب معظم المشترين الآخرين شرائه بعد غزو أوكرانيا. وتستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا 85% من احتياجاتها النفطية، وفقا لبلومبرج.