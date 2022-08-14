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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع الأطباء جهاز التنفس الصناعي عن المؤلف سلمان رشدي، وبدأ في التحدث في الوقت الذي يتعافى فيه بعد تعرضه للطعن في الولايات المتحدة.

ما هو الوضع الصحي لسلمان رشدي بعد حادث الطعن؟

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن تغريدة للكاتب البريطاني الأمريكي عايش تيسير، تم حذفها في وقت لاحق، قوله إنه "تم رفع جهاز التنفس الصناعي ويتحدث -ويمزح-" عن الرجل البالغ من العمر 75 عاما، وهو ما أكده وكيل المؤلف أندرو ويلي.

وكان ويلي قد قال في وقت سابق، إن سلمان كان موضوعا على جهاز التنفس الصناعي، وقد يفقد إحدى عينيه بعد أن أصيب في ذراعه وكبده خلال الهجوم.

وكان المؤلف البريطاني المولود في الهند، الذي أدت روايته "آيات شيطانية" إلى تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينيات القرن الماضي، على وشك إلقاء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الجمعة، عندما تعرض للهجوم.



ودفع، هادي مطر، الرجل المتهم بطعنه ببراءته يوم السبت من تهم الشروع في القتل والاعتداء، فيما تقدم محامي الجاني، بالدفوع نيابة عنه خلال جلسة استماع رسمية في محكمة غربي نيويورك.

ووفقا للشرطة، فقد تعرض سلمان لطعنة واحدة على الأقل في رقبته وأخرى في بطنه قبل نقله إلى المستشفى.

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوم الطعن الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي بنيويورك.

وقال ماكرون على تويتر: "منذ 33 عاما، يجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".



يأتي ذلك فيما قالت شرطة نيويورك في إفادة صحفية، إن المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاما.

وتابعت "الحاضرون نجحوا في إسقاط المشتبه به قبل القبض عليه"، مضيفة "رشدي ما زال يخضع لجراحة".



الشرطة قالت أيضا، "ننسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف دوافع منفذ هجوم طعن الكاتب سلمان رشدي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن وكيل أعمال سلمان رشدي قوله "إن الكاتب يخضع لجراحة".

وتعرّض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مساء الجمعة، إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" العام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن، مشيرا إلى أنه يشعر بالفزع.

قال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "منزعج من تعرض السير سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا يجب ألا نتوقف عن الدفاع عنه، في الوقت الحالي أفكاري مع أحبائه.. نأمل جميعا أن يكون بخير".



وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ هجوم طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، وقالت الشرطة، إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.

وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.