اخبار العالم

أبرزها مواجهة تشيلسي وتوتنهام.. مواعيد مباريات الاحد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أبرزها مواجهة وتوتنهام.. مواعيد مباريات الاحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي X توتنهام – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
قاديش X ريال سوسييداد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

فالنسيا X جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ألميريا X – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات
لاتسيو X بولونيا – الساعة 6:30 مساء

فيورنتينا X كريمونيزي – الساعة 6:30 مساء


سبيزيا X إمبولي – الساعة 8:45 مساء

ساليرنيتانا X روما – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة دبى

بايرن ميونخ X فولفسبورج – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
اجاكسيو X لانس - الساعة 3 عصرا

أوكسير X أنجيه - الساعة 3 عصرا

ستاد ريمس X كليرمون فوت 63 - الساعة 3 عصرا

تروا X تولوز - الساعة 3 عصرا

نيس X ستراسبورج - الساعة 5 مساء

ستاد بريست 29 X مارسيليا - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X أنطاليا سبور – الساعة 6:15 مساء

جازينتاب X أنقرة جوجو – الساعة 6:15 مساء

ألانياسبور X بشكتاش - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الأهلي X مصر المقاصة - الساعة 8 مساء على قناة on time sport

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا