رغم نجومه الجدد.. برشلونة يتعثر في مباراته الاولى بالدوري الاسباني

واكتفى برشلونة بتعادل سلبي أمام رايو فايكانو، على استاد كامب نو، في تعثر غير متوقع للنادي الكتالوني في افتتاح مبارياته ببطولة الليغا.

ولم يقدم نجوم برشلونة الجدد، وعلى رأسهم البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الأداء المنشود منهم، وفشلوا في تسجيل أي هدف خلال 90 دقيقة.



وأضاع المهاجم البولندي صاحب الحذاء الذهبي الأوروبي، كما كبيرا من الفرص خلال اللقاء، وفشل في افتتاح سجله التهديفي بإسبانيا.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الشهر الماضي، في صفقة مثيرة للنادي الكتالوني، بسبب قدرة الهداف البولندي الكبيرة على التسجيل، وخبرته الكبيرة في أوروبا.

