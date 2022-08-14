شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يحقق رقمًا سلبيًا مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، رقمًا سلبيًا، مع الشياطين الحمر، بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام برينتفورد.

رقم سلبي لـ تين هاج

وتواجد مانشستر يونايتد في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 21 أغسطس 1992.

كما أصبح إريك تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ جون تشابمان في نوفمبر 1921.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بنظيره برينتفورد، على أرض الأخير، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف دون مقابل، حيث شهدت المباراة أداء هزيل من لاعبيه، ونجح برينتفورد في خطف الرباعية خلال الشوط الأول.

مانشستر يونايتد، كان خسر في الجولة الأولى أيضًا أمام نظيره برايتون بنتبحة هدفين مقابل هدف، ليتواجد في قاع الجدول دون نقاط.

والجدير بالذكر أن تين هاج كان تولى المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، قبل إنطلاقة الموسم الحالي، خلفًا لـ رالف رانجنيك.