شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية القرش السمكى وفقا لقانون البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تعريفا لما يطلق عليه القرش السمك موضحا أنه عبارة عن مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها.

وذكر القانون عددا من التعريفات منها ما يلى:

القرش السمكى:

مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها.

المزرعة السمكية:

أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز.

المفرخ السمكى:

الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية:

الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.