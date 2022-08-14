شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تمنح فنلندا والسويد الضوء الأخضر نحو "الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"، والتي اعتمدها البرلمان الفرنسي قبل أيام.

وقال قصر الإليزيه السبت، إنه: "سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهما المباشرين وسيقدّم مساهمة مهمّة، نظرًا لقدرات هذين الشريكيْن، في الموقف المشترك وفي أمننا الأوروبي".

وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما التقليدي بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اعتماد البرلمان الفرنسي المصادقة إن عشرين حليفًا قد صادقوا على البروتوكولات.

والدولتان بحاجة إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرّضهما لأي هجوم.

وتهدد تركيا بـ "تجميد" العملية، متهمة الدولتين الاسكندنافيتين بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه الذين تعتبرهم أنقرة "منظمات إرهابية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الثلاثاء الماضي، مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهي خطوة من شأنها توسيع التحالف الغربي ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن إن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا ستصبحان "حليفين قويين وموثوقين" من خلال تقديم "التزام مقدس" بالدفاع المتبادل في التحالف عبر الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.