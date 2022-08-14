شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عشاق الكرة الأوروبية والعالمية على موعد مع مواجهة قوية ونارية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستجمع الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى في الدور الستة عشر من البطولة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز نسخة 2022-2023.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق تشيلسي أمام توتنهام بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، كوليبالي، ريس جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوكوريلا.

خط الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينج.

بينما وعلى الجانب المقابل جاء تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: روميرو، إريك داير، بن ديفيز، رويال.

خط الوسط: هويبيرج، إيفان بيريسيتش، بيتانكور.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، وجاء ترددها على النحو التالي: