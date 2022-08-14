شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق نار على حافلة بالقدس وإصابة عدد من الإسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد بيان الشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس، مما أدى لعدد من الإصابات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجوم أدى إلى 9 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة، في عـمـلـية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية بالقدس، قرب حائط البراق.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ الهجوم هرب من موقع العملية بعد العملية، وأن الشرطة الإسرائيلية بدأت عملية مطاردة منفذ إطلاق النار في أحياء القدس.

ووصل العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا في إغلاق المكان، والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه به الذي هرب.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.

وقالت نجمة داوود الحمراء، إنها تلقت تقريرا عن إصابات نتيجة إطلاق نار على حافلة قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وأشارت إلى وجود إصابتين خطيرتين.

وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات الخطيرة وصل إلى 3 من أصل 9 إصابات.