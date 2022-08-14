شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم المصري الجديد يكشف خطته للنهوض بالعملية التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري الجديد، إن المعلم سيكون من أهم أولوياته عقب تولي منصبه الجديد، حيث يُمثل المعلم العمود الفقري للعملية التعليمية وهو أساس التعليم، مؤكدًا أنه سيعمل على حل مشاكل المعلمين وتوفير المناخ المناسب لأداء عملهم.

وأضاف وزير التعليم الجديد، في أول تصريحات له عقب توليه المسؤولية، أنه سيتم التوسع في خطة تدريب المعلمين وفق أحدث الأنظمة التربوية والتعليمية، بما يتوافق مع خطط النهوض بالتعليم.

وأكد وزير التعليم الجديد أن الخطط الموضوعة تشمل تدريب وتأهيل المعلمين، من أجل الارتقاء بمستواهم المهني، ما يعود بالنفع على التلاميذ والطلاب، ومن ثم النهوض بمستوى التعليم ككل جنبا إلى جنب مع تحديث المناهج التعليمية باستمرار.

وأشار وزير التعليم إلى أن مسابقة الـ30 الف معلم كما هي دون تغيير وسيتم استكمالها وفقا للخريطة الزمنية المقررة لها، مشددا أنه سيعمل جاهدا على حل جميع القضايا والمشاكل التي تواجه المعلم والطالب.

وتولى الدكتور رضا حجازي، منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفا للدكتور طارق شوقي، في التعديل الوزاري الجديد الذي أقره مجلس النواب صباح السبت.

ولد الدكتور رضا حجازي في الرابع من شهر ديسمبر عام 1959 بالقاهرة، ويبلغ من العمر 63 عاما، قضى معظمهما في العمل بالتعليم.

وبدأ رحلته كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، فهو أستاذ باحث بقسم لتدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحاصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وعمل وزير التعليم الجديد مدرسًا للعلوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بالدقهلية أيضا.

وتولى رضا حجازي عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفني، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقلد حجازي منصب رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات ورئيس وحدة إنتاج المواد التدريبية بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات، إضافة إلى عدة مناصب تربوية وعلمية أخرى في مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية في الجامعات المصرية.

كما تولى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عام 2019، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات.