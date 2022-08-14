شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الديموقراطي: التعديل الوزاري جاء متنوعا ويتناسب مع الظروف الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حزب الشعب الديموقراطي، خالد فؤاد، إن التعديل الوزارى تم وفقا للمادة 147 من الدستور، التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وعرض النص على مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نانسى نور على قناة "اكسترا نيوز": "التعديل الوزارى يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين دعائم الجمهورية الجديدة وفقا للمبادئ الدستورية، وهذا التعديل جاء متنوعا ويتناسب مع تلك الفترة التى تواجه فيها مصر ظروف متعددة، وجاءت ملحة وضرورية وكان قرار الرئيس صائبا وفى وقت مثالي، وهو الرئيس الذى لا ينام من أجل الشعب".

وقال: "هذه التعديلات جاء على رأسها وزارة التربية والتعليم، وهى الوزارة التى تصنع الإنسان، فيدخل الشخص المنظومة التعليمية منذ سن السادسة حتى الثانوية العامة، حتى يكون صالحا لاستكمال باقى مراحل تعليمه، ووزير التعليم الجديد أمسك بالطباشيرة، وبدأ معلما ومدرسا منذ البداية، وبذلك فهو يعلم بكل تفاصيل العملية التعليمية التى تصنع الإنسان".