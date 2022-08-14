شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان: العمالة غير المنتظمة على رأس ملفات الوزير الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تشعر دائماً بالمواطن المصري، موضحا أن التعديل الوزاري الجديد لضخ دماء جديدة، وليس لتقصير أحد من الوزراء السابقين، ونكن لهم الشكر والتقدير والاحترام، وأدوا عملهم بكل أمانة وصدق وكانوا على قدر المسؤولية والاهتمام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن هناك حرصا على أن وزير القوى العاملة يكون داخل التنظيم النقابي لأنه يشعر بقضايا العمال، لافتا إلى أن على رأس الملفات على مكتب الوزير الجديد العمالة غير المنتظمة.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن وزير القوى العاملة الجديد يدرك جيداً قضايا لعمال في مصر.