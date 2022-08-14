برلمانية: القيادة السياسية استشعرت ضرورة إجراء التعديل

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد جاء بعدما استشعرت القيادة السياسية ضرورة إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية بعينها ‬وذلك لاستثمار النجاحات التي قام بها الوزراء السابقون، والاستكمال بعدها وصولًا إلى أهداف الدولة للمرحلة القادمة.‬

وأضافت «زهران» في تصريحات لها - أن التعديل الوزاري، والذي يتماشى مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كان ضروريا خاصة مع التحديات الجديدة التي تمر بها مصر نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي لها بالغ الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطن المصري، وهو الأمر الذي يتطلب معه أدوات جديدة ومختلفة للتعامل مع ما يستجد من ظروف.

واختتمت النائبة: «أتمنى التوفيق للوزراء الجدد في إدارة الملفات الخاصة بوزاراتهم، وأؤكد أن البرلمان بأدواته التشريعية والرقابية سيكون داعما ومتعاونا معهم في سبيل تحقيق مصلحة المواطن المصري وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله».