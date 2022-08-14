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وكيل خطة النواب: على كل وزير جديد تقديم خطة عمله للبرلمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومي فى بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية، أن التعديل الوزاري كان أمرا ضروريا وكانت هناك مطالب عديدة بتغيير بعض الوزراء فى ظل الأداء الذي لم يكن على المستوى المأمول من البعض خاصة في بعض الحقائب الوزارية التي تمس المواطن بشكل خاص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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