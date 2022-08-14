14 صورة.. كيف تطور جنوب سيناء "السوق التجاري" في شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت جولة تفقدية ليلية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم، التي يجري تطويرها ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر قمة تغير المناخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء، إنه يجري تطوير المنطقة بالكامل، لتتضمن مساحات خضراء، وأرضيات، ونافورة مياه، وأحواض زهور، وإضاءة، وأعمال تجميل شاملة، كما جار رصف وتوسعة المنطقة من أمام بوابة السوق القديم، و وتطوير المحاور العرضية، والميادين، والجزيرة الوسطى، وذلك ضمن أعمال التجميل والتوسعة للطرق الداخلية بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ مشروع مصر القديمة " old Egypt" بمنطقة السوق التجاري ليكون إضافة جديدة للمنطقة التي تعد قبلة للسائحين من مختلف جنسيات العالم، والمشروع عبارة عن محاكاة للأحياء القديمة العتيقة بالقاهرة مثل الغورية والحسين، ومن المقرر افتتاحه في نهاية سبتمبر المقبل قبل انطلاق مؤتمر المناخ.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد حسن فخري مدير إدارة مرور جنوب سيناء.