ماركة شهيرة.. إحباط محاولتي تهريب هواتف محمولة في جمارك نويبع – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2022، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وجاء ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع والسيارات القادمة من ميناء العقبة الأردني، حيث جرى ضبط 16هاتف محمول ماركات وألوان مختلفة مخبأة داخل لفائف من القماش، ومغلفة بلاصق وأكياس بلاستيك داخل طرود الأمتعة الشخصية للراكب "م.ا.ع" مصري الجنسية، قادم من ميناء العقبة الأردني.

كما جرى ضبط 9 هواتف محمولة ماركة "آيفون 13 بروماكس"، 256 جيجابايت ألوان مختلفة داخل السيارة رقم (4756 – (2431 فارغة قادمة من الأردن، يقودها "ا.ا.ع" مصري الجنسية، والذي أخفاها داخل كابينة السيارة بتجويف أسفل سرير السائق بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمة التعويض الجمركي المستحق 183 ألف و688 جنيه.

وجرى من خلال لجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير جمرك نويبع، وفايز عبد الحميد مدير إدارة تفتيش الركاب، ومحمود مصطفى، والحسيني رياض، والسيد حسن مأموري تفتيش الركاب، وبحضور محمد السعيد حجازي مدير إدارة المكافحة ومحمد سيد بالأمن الجمركي.