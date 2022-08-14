شرع في قتل جزار وسرقة أمواله.. السجن 3 أعوام لمتهم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهامه متهم مع اثنين آخرين بالشروع في قتل جزار، وسرقة مبلغ مالي منه بطريق الإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورج المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "نادر.ا.ح.ع.هـ"، و"حسام.م.ع.ع.هـ"، عاطل، و"عمر.م.ش.ع.م"، 17 عامًا، طالب، ويقيم بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 10 سبتمبر 2021، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، شرعوا في قتل المجني عليه "الدسوقي.م.ا.إ"، 40 عامًا، جزار، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من قرار إحالتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ بأن المتهم الثاني الصادر ضده الحكم مع المتهمين الآخرين بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه المذكور، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وسلاحًا أبيض "مطواه"، وتعدوا بها على المجني عليه استقرت بمناطق مختلفة في جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

كما وجه لهم سرقة مبلغ مالي قدره 65 ألف جنيه بطريق الإكراه من المجني عليه حال استقلاله مركبة "توكتوك"، بعدما استوقفوه ليلا بالطريق العام، وتعدوا عليه بالأسلحة التي كانت بحوزتهم، نتيجة خلاف بينه، والمتهم الأول، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخيرة تستخدم في السلاح، وإحرازهم، وحيازتهم بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الحرفية، أو الشخصية، أو المهنية.