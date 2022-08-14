روسيا وأوكرانيا: مخاوف من وقوع حادث نووي مع استمرار القصف

أدى القصف المتكرر داخل مجمع محطة الطاقة النووية في زابوريزهزهيا خلال الأيام السبعة الماضية إلى إحياء المخاوف من وقوع حادث نووي.

واتهم الأوكرانيون الروس بقيادة إضرابات هناك لقطع إمدادات الطاقة عن مدن أخرى ومحاولة تشويه سمعة الجيش الأوكراني في نظر العالم. بينما يقول الروس إن أوكرانيا هي من تنفذ القصف.

القتال النشط

وسيعاني كلا الجانبين إذا حدث الانهيار وانتشار المواد المشعة.

وعلى الرغم من أنها مصممة لتحمل مجموعة من المخاطر – من اصطدام طائرة بالمنشأة إلى الكوارث الطبيعية – لم تكن أي محطة للطاقة النووية في خضم القتال النشط، ولم يتم تصميم هذه المحطة مع وضع تهديد صواريخ كروز في الاعتبار.

وهناك العديد من المخاوف الرئيسية.

حيث يقول المسؤولون إن القشرة الخرسانية للمفاعلات الستة في الموقع توفر حماية قوية، كما فعلت عندما ضرب المفاعل رقم 1 في مارس.

وأن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال إصابة محول الطاقة بالقصف، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

إخفاء المركبات

واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بإخفاء عشرات المركبات العسكرية بكمية غير معروفة من الذخيرة في مباني مفاعلين على الأقل.

وقال خبير الطاقة النووية في اتحاد العلماء المعنيين، وهي مجموعة خاصة في كامبريدج، ماساتشوستس. إدوين ليمان، إنه إذا اندلع حريق في محولات الطاقة وانقطعت الشبكة الكهربائية عن العمل، فقد يتسبب ذلك في انهيار نظام التبريد بالمحطة ويؤدي إلى انهيار كارثي.

وأشار إلى أن فقدان المبرد خلال حادث فوكوشيما عام 2011 في اليابان أدى إلى تعرض ثلاثة مفاعلات لدرجة معينة من الانصهار الأساسي.

الوقود النووي

وحذر ليمان، أن الوقود النووي يمكن أن يسخن بدرجة كافية ليذوب في غضون ساعات. وفي النهاية، يمكن أن تذوب من خلال وعاء المفاعل الفولاذي وحتى هيكل الاحتواء الخارجي، مما يؤدي إلى إطلاق مادة مشعة. وذكر مسؤولون أوكرانيون أن قذيفة أصابت محول طاقة في المفاعل رقم 6 في نفس الوقت الذي أصيب فيه المفاعل رقم 1. ولم تنفجر، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وأضاف، إن التهديد سينخفض في حالة وقوع هجوم عسكري على منطقة تخزين الوقود الجاف المستهلك بجوار مفاعلات زابوريزهزيا. في حين أن الوقود المستهلك يمكن أن يظل ساخنًا بشكل خطير لسنوات، فإنه سيفقد الكثير من نشاطه الإشعاعي بسرعة، مما يجعل أي تمزق يشكل تهديدًا – على الرغم من أنه إذا أصيب بقذيفة أو صاروخ، فإنه سينتشر في الهواء.

الوصول إلى الأدوية

ومن جهة أخرى اتهم وزير الصحة الأوكراني السلطات الروسية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال منع الوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة في المناطق التي احتلتها قواتها منذ غزو البلاد قبل 5 أشهر ونصف.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن السلطات الروسية منعت مرارًا الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المدعومة من الدولة للأشخاص في المدن والبلدات والقرى المحتلة.

وقال لياشكو المتحدث في وزارة الصحة في كييف: «طوال ستة أشهر من الحرب، لم (تسمح) روسيا بممرات إنسانية مناسبة حتى نتمكن من توفير الأدوية الخاصة بنا للمرضى الذين يحتاجون إليها».

وقال الوزير «نعتقد أن روسيا تتخذ هذه الإجراءات بقصد، ونعتبرها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب سيتم توثيقها والاعتراف بها».

برنامج الأدوية

ولدى الحكومة الأوكرانية برنامج يوفر الأدوية للأشخاص المصابين بالسرطان والحالات الصحية المزمنة.

ووفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة وأوكرانيا، فإنه تم تدمير المستشفيات والبنية التحتية إلى جانب نزوح ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص داخل البلاد قد تسبب أيضًا في حدوث أشكال أخرى من العلاج.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في اضطرابات شديدة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، والتي كانت تخضع لإصلاحات كبيرة، إلى حد كبير استجابة لوباء الفيروس التاجي، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالغزو في 24 فبراير.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت 445 هجوما على مستشفيات ومنشآت رعاية صحية أخرى حتى 11 أغسطس نتج عنها بشكل مباشر 86 حالة وفاة و 105 جرحى.

لكن لياشكو قال إن الآثار الثانوية كانت أشد بكثير.

وقال «عندما تضررت الطرق والجسور في المناطق التي تسيطر عليها الآن القوات الأوكرانية... من الصعب نقل شخص أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى المستشفى». وفي بعض الأحيان، لا يمكننا الوصول في الوقت المناسب، ولا تستطيع سيارة الإسعاف الوصول إلى هناك في الوقت المناسب. لهذا السبب تتسبب الحرب في وقوع عدد أكبر من الضحايا (أكثر من أولئك الذين قتلوا في القتال)، إنه رقم لا يمكن حسابه.