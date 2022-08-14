تعديلات وزارية يقرها البرلمان المصري

وافق البرلمان المصري، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وشمل 13 حقيبة.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعديل عدد من الحقائب الوزارية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

خدمات المواطن

وقال السيسي: «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله».

من جهته، كشف رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة بالأمس، أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.

وجاءت الأسماء كالتالي:

رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خالد عبدالغفار، وزارة الصحة والسكان.

سها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار

أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.

حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.

نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.

اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام

اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.