النمسا.. مقتل ثلاثة مهاجرين خلال مطاردة الشرطة لهم

وتم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء في الشاحنة، حسب المتحدث باسم شرطة ولاية بورغنلاند، هلمت مربان.

وقال مربان بحسب "فرانس برس"، إنه تمّ توقيف سائق الشاحنة وأشار إلى أن عددا من الضحايا يحملون الجنسية السورية.



من جهته قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن "الوفاة المأسوية لثلاثة أشخاص اليوم تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في أيار الفائت تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر الى النمسا.