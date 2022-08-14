شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توصى بالتوسع فى فتح فروع بنوك ومكاتب بريد بالمناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة التوسع فى فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها فى المناطق التى تفتقر لهذه الخدمات، خاصة فى القرى والمناطق النائية، وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بتعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها، وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.

وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى ضرورة تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولة، وإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، وتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.