المصريين الأحرار: توقيت التعديل الوزارى هام واستهدف حقائب بالمجموعة الاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزارى تم التصويت عليه بالأغلبية، موضحاً أن القيادة السياسية ملتزمة فى كل تصرفاتها بتطبيق الدستور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن الوزارات التى تم التعديل فيها استهدفت حقائب أبرزها المجموعة الاقتصادية، كما أن منها التنمية المحية مهمة فى الوقت الحالى، ووزارات الصناعة والإنتاج الحربى والقوى العالة وقطاع الأعمال، هى وزارات مطلوب منها تمكين الصناعة، لأن الظروف الحالية والعالم كله، كل دولة تركيزها على الاكتفاء الذاتى سواء الزراعة أو الصناعة.

وأوضح أن وزارات السياحة والطيران، تأثرا تأثيرا مباشرا بسبب كورونا، ومع انتهائه ورغم الأزمة الأوكرانية بدأت السياحة تعود من جديد، والمنافسة شرسة، ولا بد من تطوير الأداء لأن مصر تمتلك الأعمدة السياحية التى تمكنها أن تكون فى مصاف الدول، فلا بد من وسيلة مختلفة للترويج للسياحة.

ولفت إلى أن التعليم الفنى والتعليم العالى مؤثر فى الصناعة، كما أن المصريين فى الخارج جزء مهم جدا، موضحا أن اختيار الشخصيات تم على أساس أن كل وزارة تحتاج لشيء معين وتم اختيار المسؤول عنها طبقا لاحتياج الوزارة.