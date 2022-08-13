تقرير يكشف عن نقاط ضعف «خطيرة» في قدرات الجيش الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن نقاط ضعف وصفتها بـ "الخطيرة" في الجيش الفرنسي في حالة نشوب صراع ضخم.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها نقله الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، إنه في حال نشوب صراع ضخم، ستواجه القوات الفرنسية نقصاً حاداً في المدفعية بعيدة المدى والذخيرة، إضافة إلى افتقار الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الحديثة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه وعقب جلسات استماع برلمانية مغلقة في الجمعية الوطنية بمشاركة ممثلين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، أن رئيس هيئة الأركان تييري بوركار صرح بأن الجيش الفرنسي في السنوات الأخيرة خاض صراعات غير متكافئة دفعته إلى تقديم "تنازلات أدت إلى التقليل من بعض القدرات الفرنسية".

من جانبه، اعترف رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية الأدميرال بيير فاندييه بأن "البحرية الفرنسية لم تكن بهذا الحجم الصغير من قبل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تخفيض عدد المقاتلات في فرنسا إلى الثلث، وظهرت حاجة لشراء طائرات بدون طيار إضافية ومدفعية بعيدة المدى، وتحديث أنظمة الدفاع الجوي.

وبالرغم من أن القوات الفرنسية تلقت منذ وقت ليس ببعيد نماذج جديدة من المعدات، فلا يزال الجيش يفتقر إلى الأسلحة الحديثة.