وكيل "خطة النواب": التعديل الوزارى يلبى طموحات الشارع والمواطنين

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيبه بالتعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موضحا أن التعديل جاء متوازنا ويلبى طموحات الشارع المصرى والمواطنين.

وأوضح عمر، لـ"الخليج 365"، أن التعديل الوزارى حافظ على توازن المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، كما لفت إلى أن تولى الدكتور رضا حجازى حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلفا للدكتور طارق شوقى، يلبى طموحات ومطالب الشارع المصرى وأولياء الأمور.

كما لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اختيار المهندس أحمد سمير لتولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة يصب فى صالح قطاع الصناعة، موضحا أن سمير أحد رجال الصناعة، كما أنه تولى رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، وله باع طويل فى هذا المجال الحيوى والمهم.