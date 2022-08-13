شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: الرئيس استخدم صلاحياته بالتعديل الوزارى واختار شخصيات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن التعديل الوزارى تم وفقا للدستور ونظامنا نظام رئاسى برلمانى والرئيس يضرب المثل فى احترام القانون والدستور وفى كل قراراته يستند على القانون والدستور.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إنجى القاضي، أن الجمهورية الجديدة تستند على احترام القانون والدستور، ورئيس الجمهورية استخدم صلاحياته فى التعديل الوزارى واختار شخصيات عظيمة ووضع على رأس اختياراته الوزير رضا حجازى الذى بدا بالطباشيرة.

وتابع أن المعلم يصنع الإنسان الطبيب القائد وصناعة الإنسان أهم شيء وسيستعيد دور المدرسة مما يؤكد الوطنية، الأولاد بيتعاملوا مع السناتر ولا يذهبون إلى المدارس ولا ننكر أن الدكتور طارق شوقى قام بدور عظيم والمرحلة الحالية تحتاج إلى وزير جديد، ونحن لا نتهم الوزراء السابقين انهم قصروا فى أعمالهم ولكن نوجه لهم الشكر والتقدير ولابد أن نؤكد ان مصر دولة زراعية وأن نولى الزراعة اهتماما كبيرا وإعداد برامج سياحية بمقابل بسيط للتنافس مع أوروبا التى تنافسنا منافسة شديدة.