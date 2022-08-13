شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك فى ملتقى الشباب العربى لبناء الوعى لليوم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لليوم باليوم الثانى لفاعليات ملتقى الشباب العربى لبناء الوعى والذى ينظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والمنعقد تحت شعار: "أجيال تدعم قضايا الأمة ".

وتقدم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بتكريم خاص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسلمته عنه النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ _أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك كمنوذج فريد من نوعه ساهم فى إثراء الحياة السياسية بمصر وعكس صورة حقيقية عن التمكين الحقيقى للشباب فى الجمهورية الجديدة والذى وجب تكريمه فى وجود عربى حافل بالهيئات والمنظمات العربية المشاركة بالملتقى.

وشارك كل من النائب طارق الخولى والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الجلسة الحوارية " أثر بناء الوعى الوطنى فى التصدى للأجيال الحديثة من الحروب _ نموذج مصر " قبل وبعد ثورة 30 يونيو القرار والاختيار"

واستعرض النائبان، تجربة مصر فى مواجهة مخطط جماعة الإخوان الإرهابية حيث انتصرت إرادة المصريين على الفكر المتطرف وانتصرت ثورة 30 يونيو لإرادة المصريين وأسهمت فى صون أمن مصر وأمن الدول العربية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وامين سر التنسيقية، النائب محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك من أعضاء التنسيقية، إيمان طلعت، محمد حامد، شيرين خالد.